Wiesbaden

Weniger Verkehrstote im Februar auf Hessens Straßen

21.04.2020, 13:09 Uhr | dpa

Auf den Straßen in Hessen sind im Februar zwölf Verkehrsteilnehmer ums Leben gekommen. Das waren acht Menschen weniger als im selben Monat des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt gab es 1240 Unfälle mit Verletzten. Das entspricht einem Rückgang um fast neun Prozent. Weniger Unfälle mit Personenschaden in einem Februar gab es nach Angaben der Statistiker zuvor nur im Jahr 2010.

Auch die Zahl der Schwer- und Leichtverletzten im hessischen Straßenverkehr sei im Vergleich zum Vorjahr gesunken, teilte das Landesamt mit. 246 Personen wurden im Februar 2020 schwer (minus 12,8 Prozent) und rund 1400 Personen leicht (minus 7,2 Prozent) verletzt.