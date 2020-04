Nordhorn

Nordhorner Handballer bleiben erstklassig

21.04.2020, 15:46 Uhr | dpa

Durch den Saisonabbruch in der Handball-Bundesliga bleibt der Tabellenletzte HSG Nordhorn-Lingen auch in der kommenden Spielzeit erstklassig. "So traurig die Begleitumstände da draußen natürlich sind: Ein klein bisschen Freude ist schon dabei", sagte HSG-Geschäftsführer Matthias Stroot am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden die Chance auf jeden Fall annehmen, auch in der kommenden Saison in der Ersten Liga zu spielen und haben ja auch schon unsere Lizenzunterlagen dementsprechend eingereicht", sagte Stroot.

Die Vereine der Handball-Bundesliga hatten am Dienstag entschieden, dass sie die Saison wegen der Coronavirus-Pandemie nicht fortsetzen. "Es war die einzig logische Entscheidung. Anders als im Fußball machen Spiele ohne Zuschauer im Handball keinen Sinn, weil die TV-Gelder bei uns nur einen ganz kleinen Teil des Etats ausmachen", sagte Stroot.

Absteiger gibt es in dieser Spielzeit nicht, weshalb der Aufsteiger trotz nur zweier Siege erstklassig bleibt. "Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir ein paar Siege mehr eingefahren hätten. Wir wussten aber, dass es auch wegen unserer wirtschaftlichen Bedingungen sehr schwer werden würde", sagte Stroot.

Die Niedersachsen hoffen nun, auch mit den Erfahrungen aus dieser Runde in der neuen Spielzeit eine etwas bessere Rolle spielen zu können. Mit dem Gros der Spieler hat der Club die Verträge bereits verlängert, unter anderen mit Leistungsträger Robert Weber. Auch Trainer Geir Sveinsson hat noch einen Kontrakt für die neue Saison.