Nimshuscheid

Feuer in Waldstück: Polizei vermutet Brandstiftung

21.04.2020, 15:49 Uhr | dpa

In Nimshuscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist ein etwa ein Hektar großes gerodetes Waldstück in Brand geraten. Der Polizei geht nach derzeitigem Stand von Brandstiftung aus, wie es in einer Mitteilung von Dienstag heißt. Das vor etwa zwei Jahren gerodete Gelände war demnach wohl durch einen Propangasbrenner in Brand gesteckt worden, sodass am späten Montagabend Reiser und Äste Feuer gefangen hatten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei sucht nun Zeugen.