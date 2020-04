Dillstädt

Frontalcrash mit Traktor: Autofahrer schwer verletzt

21.04.2020, 15:57 Uhr | dpa

Beim Frontalzusammenstoß eines Traktors mit einem Auto ist am Dienstag in Südthüringen ein 24 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Mann saß am Steuer des Autos und wurde bei der Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute mussten ihn aus dem Wrack herausschneiden. Der von einem 18-Jährigen gelenkte Traktor mit Anhänger war auf der Landstraße zwischen Dillstädt und Marisfeld aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock.