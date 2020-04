Magdeburg

Reisebüros wollen mit leeren Bussen aufmerksam machen

29.04.2020, 02:33 Uhr | dpa

Ein Zettel mit der Aufschrift „Bucht nach Corona im Reisebüro“ hängt in einem Schaufenster aus. Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Mit einer Mahnwache mit leeren Koffern auf dem Magdeburger Domplatz und einem Konvoi leerer Reisebusse in der Stadt wollen Reisebüros heute auf ihre coronabedingte Notlage aufmerksam machen. Die Aktionen sind Teil des bundesweiten Bündnisses "Wir zeigen Gesicht! Rettet die Reisebüros - rettet die Touristik!". Auch in Halle sollen am Nachmittag auf dem Marktplatz die Forderungen nach staatlichen Rettungsmaßnahmen für die Branche deutlich gemacht werden. Gefordert werden unter anderem die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes sowie finanzielle Soforthilfe für touristische Unternehmen.