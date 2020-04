Neustadt an der Weinstraße

Maschinenhalle in Flammen: 100 Feuerwehrleute im Einsatz

30.04.2020, 13:03 Uhr | dpa

Ein Brand einer Maschinenhalle hat die Feuerwehr in Neustadt (Weinstraße) in der Nacht zu Donnerstag beschäftigt. Bewohner und Nachbarn hatten um kurz vor zwei Uhr das Feuer auf dem Gelände eines Weinguts bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Etwa 100 Feuerwehrleute löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Zur Ursache und Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Brandermittler sollen am Donnerstag die Maschinenhalle untersuchen.