Haldensleben

Über 100 000 Euro Schaden nach Einbruch beim THW

02.05.2020, 11:24 Uhr | dpa

Einbrecher haben beim Technischen Hilfswerk in Haldensleben einen Schaden von über 100 000 Euro angerichtet. Zwischen Mittwoch und Freitag traten die Unbekannten in dem Gebäude mehrere Türen ein, wie die Polizei am Samstag in Haldensleben mitteilte. Sie brachen zwei Fahrzeuge auf und nahmen diverse Werkzeuge wie Kettensägen und Trennschleifer mit. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben.