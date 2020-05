Schwerin

Glawe für abgestimmten Neustart im Tourismus

04.05.2020, 18:45 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat einen klaren Fahrplan für die schrittweise Reaktivierung von Gaststätten und Hotels gefordert. "Es geht um einen schnellstmöglichen und abgestimmten Neustart in ganz Deutschland - zumindest aber in Norddeutschland", erklärte Glawe vor einer für Dienstag geplanten Beratung der Ressortchefs von Bund und Ländern. Bei der digitalen Konferenz soll es um mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen in der Gastronomie gehen.

Die Gespräche dienen der Vorbereitung der Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch. Bei dem vorhergehenden Spitzengespräch vergangene Woche waren die Fachminister beauftragt worden, Vorschläge zu erarbeiten, wie Gastronomie und Tourismus wieder langsam hochgefahren werden können. Gastronomiebetriebe und Tourismuswirtschaft sind von den massiven Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus schwer getroffen und dringen daher auf einen baldigen Neustart. Der Deutsche Tourismusverband (DTV) mahnte zur Eile.

Niedersachsen legte am Montag einen Stufenplan vor. Demnach sollen vom 25. Mai an Hotels - zunächst mit Einschränkungen - wieder öffnen dürfen, Gastronomiebetriebe mit Einschränkungen bereits am 11. Mai. Ebenfalls vom 11. Mai an sollen Ferienhäuser und -wohnungen vermietet werden können, ebenfalls zunächst mit Beschränkungen. Auch Glawe hatte dieses Datum für die Gastronomie bereits ins Spiel gebracht, wollte dies am Montag aber nicht wiederholen. Dagegen erneuerte er die Forderung nach zusätzlichen Bundeshilfen für den Tourismus. "Ein Programm zur Sanierung und Modernisierung touristischer Einrichtungen wäre beispielsweise eine nachhaltige Unterstützung für Hoteliers und Gastronomen, die die Branche dringend gebrauchen kann", so Glawe. Bereits am Montagabend berieten Vertreter von Landesregierung und Gastgewerbe in der gemeinsamen Task Force Tourismus das weitere Vorgehen im Land.