Potsdam

Unternehmerverband: Stufenplan für Anlaufen der Wirtschaft

04.05.2020, 19:15 Uhr | dpa

Der Unternehmerverband Brandenburg-Berlin hat einen Stufenplan für das Anlaufen der Wirtschaft gefordert. "Dies nicht zu tun, wäre verantwortungslos", teilte Verbandspräsident Burkhardt Greiff am Montag mit. Sonst gebe es irreparable Schäden in der Wirtschaft und damit auch in der Gesellschaft. Am Mittwoch ist ein Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Länderchefs.

Kritisiert wurde, dass trotz anhaltender Unsicherheit über das neuartige Corona-Virus die Hälfte der etwa 900 000 verfügbaren Tests pro Woche ungenutzt blieben. Nur wenn es verlässliche Testergebnisse gebe, könne die Wirtschaft wieder hochgefahren werden, sagte Greiff. Die Unternehmen hätten die vergangenen Wochen genutzt, um Hygiene-Konzepte und Schutzmaßnahmen für die eigenen Mitarbeiter und für die Kunden umzusetzen.