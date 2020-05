Meerane

Fehlendes Verkehrsschild: Radfahrerin schwer verletzt

06.05.2020, 07:40 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall ist eine Fahrradfahrerin in Meerane (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, stieß die 84-jährige Radfahrerin am Vortag auf einer Kreuzung mit einem Auto zusammen. Es habe ein Vorfahrtsschild gefehlt, das der Autofahrerin angezeigt hätte, dass sie auf jeden Fall hätte warten müsse, bis die Fahrradfahrerin vorbeigefahren wäre, teilte die Polizei weiter mit.