Heidenheim an der Brenz

Technologiekonzern Voith baut Geschäft mit Zukäufen aus

06.05.2020, 10:03 Uhr | dpa

Mit weiteren Zukäufen will der Heidenheimer Technologiekonzern Voith sein Kerngeschäft im Bereich Antriebstechnik und in der Papiermaschinen-Sparte stärken. Zusammen mit einer Schweizer Beteiligungsgeschäft steigt Voith bei der Traktionssysteme Austria (TSA) ein, einem Spezialisten für Schienen- und Nutzfahrzeugantriebe aus Österreich. Die Übernahme von knapp 60 Prozent der Anteile solle im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein, sofern es keine Einwände der Behörden gibt, teilte Voith am Mittwoch mit. Schon abgeschlossen sind die Übernahmen der ebenfalls aus Österreich stammenden Elin Motoren GmbH sowie des Papiermaschinen-Entwicklers und -Produzenten Toscotec aus Italien.