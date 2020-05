Sylt

Touristiker warten auf "Beipackzettel" für Öffnungen

07.05.2020, 16:41 Uhr | dpa

Touristiker haben begrüßt, dass nach wochenlangem Stillstand wegen der Corona-Pandemie das öffentliche Leben in Schleswig-Holstein in vielen Bereichen wieder anlaufen soll. So entfällt zum 18. Mai das Einreiseverbot für touristische und Freizeitzwecke ebenso wie das Betretungsverbot für Inseln und Halligen. Auch Hotels, Restaurants, und Ferienwohnungen an der Nordseeküste dürfen dann unter Auflagen wieder öffnen.

"Das freut uns außerordentlich", sagte Olaf Raffel von der Tourismus Marketing Büsum. "Sehr erfreulich" nannte er, dass es keine Abstufungen gebe: "Ferienwohnung, Gastronomie und Hotel sind gleichgestellt", sagte er. "Es ist ein klares Signal natürlich auch für unsere Vermieter und für die Gäste." Jetzt warten die Touristiker auf die entsprechende Landesverordnung. "Den Beipackzettel im Grunde genommen, wo steht, welche Auflagen jetzt wie erfüllt werden müssen."

Auch das Nordseebad St. Peter-Ording wartet auf die Landesverordnung. "Wir wissen noch nicht, was mit Campingplätzen ist", sagte Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff. Sie bereite mit ihrem Team mit Hochdruck den Start in die Saison vor. "Ich kann immer nur daran appellieren, dass bei aller Willkommenskultur und bei aller Freude, dass die Gäste wiederkommen, sich alle bewusst sein müssen, dass auch in Schleswig-Holstein und in St. Peter-Ording besondere Regeln gelten. Ich hoffe, dass unsere Gäste genauso sorgfältig mit sich und anderen umgehen, wie sie das sonst auch mussten, damit das alles miteinander funktioniert", appellierte sie.