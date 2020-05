Sonnenstein

Scheune brennt komplett aus: Bis zu 300 000 Euro Schaden

08.05.2020, 08:44 Uhr | dpa

Beim Großbrand einer Scheune in Sonnenstein (Landkreis Eichsfeld) ist ein geschätzter Schaden von 200 000 bis 300 000 Euro entstanden. Die Feuerwehr brachte fünf Menschen aus einem angrenzenden Wohnhaus in Sicherheit, wie es von der Polizei am Freitag hieß. Die Scheune brannte demnach komplett aus. Der Brand war am Donnerstag aus noch unbekannter Ursache auf einem Hof ausgebrochen. Die Ortsdurchfahrt blieb am Freitagmorgen komplett gesperrt.