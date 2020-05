Malsfeld

Autobahn 7 wegen brennenden Lastwagens gesperrt

08.05.2020, 09:20 Uhr | dpa

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 7 in Nordhessen Richtung Süden am Donnerstagabend für zwei Stunden voll gesperrt worden. Der Sattelzug sei kurz vor der Raststätte Hasselberg im Schwalm-Eder-Kreis vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel am Freitag. Der 47-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf 80 000 Euro geschätzt. Nach zwei Stunden seien zwei Fahrspuren wieder freigegeben worden. Zuvor hatten verschiedene Medien über das Thema berichtet.