Schwerin

Rund 307 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen ausgezahlt

08.05.2020, 14:45 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommern hat bislang rund 307 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen an Selbstständige und Unternehmen ausgezahlt. Bis Donnerstagabend seien 31 315 Anträge bewilligt worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Schwerin mit. Rund 41 750 Anträge seien bislang beim Landesförderinstitut eingegangen. Das Antragsformular sei etwa 199 000 Mal heruntergeladen worden.

"Mit den ersten Lockerungen setzen wir beispielsweise in der Gastronomie und Einzelhandel oder auch bei den körpernahen Dienstleistungen, wie Friseuren, Nagelstudios und Kosmetiksalons auf einen behutsamen Start und eine sich bessernde Situation", sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).

Bund und Land hatten Ende März als Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie Soforthilfe-Programme in Milliardenhöhe beschlossen. Demnach erhalten Solo-Selbstständige, Kleinunternehmer und Mittelständler finanzielle Hilfen vom Staat. Je nach Größe des Unternehmens betragen die Zuschüsse zwischen 9000 und 60 000 Euro. Für Kleinunternehmen gewährt der Bund die Mittel, das Land schießt aber vor.