Über 2 Millionen Euro Corona-Hilfen an Land- und Forstwirte

08.05.2020, 19:57 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt hat in der Corona-Krise bisher Soforthilfen an 235 Landwirte und Betriebe der Forstwirtschaft gezahlt. Insgesamt seien dabei bis zum 3. Mai mehr als 2,1 Millionen Euro geflossen, teilte Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert am Freitag mit. "Ich hoffe, dass die schnellen und unbürokratischen Hilfen ihre Wirkung entfalten und uns die Betriebe erhalten bleiben", sagte die Grünen-Politikerin. "Vor allem die Gartenbaubetriebe hat es zum Anfang der Saison stark getroffen."

Die Zahlungen sind Teil der Soforthilfen für kleine und mittlere Betriebe. Diese seien in letzter Minute, auch auf Anstreben Sachsen-Anhalts, für Förster und Landwirte geöffnet worden, sagte Dalbert. Die Hilfen müssen nicht zurückgezahlt werden.

Das Landwirtschaftsministerium wies am Freitag darauf hin, dass kleine und mittlere landwirtschaftliche Unternehmen über die Soforthilfen hinaus bei der Landwirtschaftliche Rentenbank ein kostenloses Darlehen von vier oder sechs Jahren beantragen können. Das Land übernehme dafür die Bürgschaft.