Demmin

29-Jähriger zeigt Hitlergruß: Staatsschutz ermittelt

08.05.2020, 22:25 Uhr | dpa

Ein 29-Jähriger hat am 75. Jahrestag des Kriegsendes in Demmin den Hitlergruß gezeigt. Er wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen angezeigt, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am Abend des 8. Mai endete 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa. In Demmin fanden sechs Versammlungen statt, die nach Polizeiangaben störungsfrei verlaufen sind. Ob alle mit dem Gedenktag zu tun hatten, war unklar. Der Vorfall mit dem 29-Jährigen habe fernab der Versammlungen stattgefunden.