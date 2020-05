Forchheim

Gastwirt muss ungekühlte Ware vernichten

09.05.2020, 17:42 Uhr | dpa

Ein 37 Jahre alter Gastwirt aus Coburg hat eine Kombi-Ladung an Lebensmitteln vernichten müssen, weil er die im Großmarkt gekaufte Ware ungekühlt in seinem Auto transportiert hatte. Unter den Lebensmitteln seien Käse und Schinken gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Tiefkühlprodukte seien bei sommerlichen Temperaturen am Freitag bereits angetaut gewesen. Die Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes Forchheim habe die Vernichtung angeordnet.