Roth

Einbrecher durchsucht Büros im Landratsamt Roth

10.05.2020, 15:55 Uhr | dpa

In der Nacht zu Sonntag ist ein unbekannter Täter ins Landratsamt des Kreises Roth eingebrochen. Der Eindringling habe mehrere Büros in der Kreisverwaltung durchsucht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es war zunächst unklar, ob er etwas mitgehen ließ. Die Polizei fahndet nach dem Einbrecher.