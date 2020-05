Sulingen

Brand in Seniorenwohnheim in Sulingen: Keine Verletzten

10.05.2020, 19:14 Uhr | dpa

In einem Seniorenwohnheim in Sulingen (Landkreis Diepholz) ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Die 22 Bewohner und 4 Pflegekräfte konnten sich ohne Verletzungen ins Freie retten oder wurden von Rettungsleuten in Sicherheit gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Senioren werden in einem Ausweichwohnheim im nahen Bruchhausen-Vilsen untergebracht, hieß es.

Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Teil des Dachstuhls in der Ortschaft Groß Lessen bereits in Flammen. Das Feuer war in einer Mitarbeiterwohnung im Obergeschoss des Wohnheims ausgebrochen und die Flammen breiteten sich über die Lüftungsanlage bis ins Dach aus. Nach den Löscharbeiten beschlagnahmte die Polizei den Brandort. Sie ermittelt zur Ursache des Feuers.