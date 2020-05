Ramin

Treffen in Linken zum Grenzverkehr in Corona-Zeiten

10.05.2020, 19:59 Uhr | dpa

Der Grenzverkehr in Corona-Zeiten ist am heutigen Montag Anlass für ein Treffen von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) mit CDU-Bundes- und Landespolitikern, Vertretern von Gesundheitswesen und Polizei in Linken (Vorpommern-Greifswald). Viele Einwohner der deutsch-polnischen Region leiden unter der Schließung der Grenze. Vor allem Schüler und Berufspendler sind dadurch beeinträchtigt - sowohl Polen, die zur Arbeit oder zur Schule nach Deutschland pendeln, als auch Polen, die auf der deutschen Seite leben und in Polen arbeiten oder lernen.

Besonders hart betroffen sind Polen, die im medizinischen Bereich wie Krankenhäusern und Arztpraxen oder bei Pflegediensten in Deutschland arbeiten. Sie müssen bei der Einreise nach Polen in eine 14-tägige Quarantäne. Dagegen protestierten am Freitag zum dritten Mal Einwohner beiderseits der Grenze am derzeit geschlossenen Übergang Linken.

Zu dem Treffen werden nach Angaben des Innenministeriums CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor und Landrat Michael Sack (CDU) erwartet. Von Seiten der Medizin sind der Geschäftsführer der Asklepios Klinik Pasewalk, Alexander M. Gross, sowie die Leiter der Inspektionen von Bundes- und Landespolizei in Pasewalk und Anklam, Anett Behlke und Gunnar Mächler, eingeladen.