Besuche in Pflegeheimen sind von Montag an wieder gestattet

11.05.2020, 01:06 Uhr | dpa

Vom heutigen Montag an dürfen wieder Besucher in Alten- und Pflegeeinrichtungen in Sachsen-Anhalt. Es gibt jedoch Beschränkungen: Heimbewohner dürfen nur einen Besucher pro Tag für eine Stunde empfangen. Zudem müssen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der von der Einrichtung gestellt wird. Damit soll das Ansteckungsrisiko minimiert werden.

Für die Bewohner waren die knapp sieben Wochen ohne Besuch eine schwere Zeit. "Demente Menschen haben das oftmals nicht verstanden und nur Einsamkeit empfunden", teilte Christoph Stolte, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Mitteldeutschland, mit. Dennoch sei das Besuchsverbot richtig gewesen. "Ausreichende Schutzausrüstung war in keiner Einrichtung vorhanden."

Jetzt kämen durch die Einhaltung der Hygieneregeln jedoch neue Herausforderungen auf die Heime zu. "Es gibt generell zu wenig Personal", sagte Stolte. "Wir gehen davon aus, das zusätzliches Personal unkompliziert finanziert wird. Ohne die Anerkennung dieser Corona-bedingten Mehrkosten wird es kaum gehen."