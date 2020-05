Wiesbaden

GfdS gibt beliebteste Babynamen bekannt

11.05.2020, 02:13 Uhr | dpa

Welche Vornamen haben Eltern ihren Neugeborenen 2019 am häufigsten gegeben? Die neue Rangliste der beliebtesten Babynamen soll heute in Wiesbaden bekannt gegeben werden. Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat dafür wieder umfassendes Material von Standesämtern ausgewertet. Auf der gemeinsamen Top-Ten-Liste von Erst- und Zweitnamen hatten 2018 Marie und Paul vorne gelegen. Auf den weiteren Plätzen folgten Sophie und Maria sowie Alexander und Maximilian. In diesem Jahr wollen die Sprachwissenschaftler bei der Auswertung für die Ranglisten erstmals konsequent zwischen dem ersten und den weiteren Vornamen unterscheiden.