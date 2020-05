Ueckermünde

Streit in Restaurant eskaliert: Drei Menschen verletzt

11.05.2020, 05:23 Uhr | dpa

Ein Streit zwischen mehreren Menschen ist in einem Restaurant in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eskaliert. Zwei betrunkene Gäste im Alter von 43 und 40 Jahren hätten in der Nacht zu Montag mit einem Holzstock auf den 60 Jahre alten Besitzer eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Alle drei wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Auch eine 36-jährige Mitarbeiterin, die zu Hilfe eilte, erlitt demnach leichte Verletzungen. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar. Gegen die Gäste wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Der Ladenbesitzer muss mit einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen. Er verstieß gegen die Anti-Corona-Schutzverordnung.