Kassel

K+S-Chef nach positivem Corona-Test in häuslicher Quarantäne

11.05.2020, 08:58 Uhr | dpa

Der Vorstandsvorsitzende des Kasseler Kaliproduzenten K+S hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in häuslicher Quarantäne. "Mir geht es gut. Bis auf Weiteres werde ich im Homeoffice arbeiten", erklärte der Manager am Montag in Kassel. Die Infektion weise einen milden Verlauf auf. Ein Unternehmenssprecher sagte, unmittelbare Kontaktpersonen des Vorstandschefs seien bereits negativ getestet worden. Es gebe derzeit keine Hinweise auf weitere Fälle im Führungsteam von K+S.