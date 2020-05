Dresden

"Medienpädagogischer Preis 2020" für Sachsen ausgelobt

11.05.2020, 12:17 Uhr | dpa

In Sachsen ist der Wettbewerb um den mit 18 000 Euro dotierten "Medienpädogischen Preis 2020" eröffnet. Die Sächsische Landesmedienanstalt und das Sächsische Kultusministerium riefen zur Teilnahme auf. Der Aufruf richtet sich an Schulen, Hochschulen, Kindertagesstätten, Jugend- und Familienzentren, Initiativen und Vereine aus ganz Sachsen, wie das Ministerium am Montag in Dresden mitteilte. Sie sollen sich mit Medienprojekten bewerben, die unter dem Motto "Gegen Ausgrenzung und Mobbing - Für ein faires Miteinander" stehen.

Bei dem Wettbewerb soll unter anderem die Problematik des gezielten Beleidigens oder Belästigens in Sozialen Netzwerken oder Chats aufgegriffen werden, da diese unter Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen ein verbreitetes Phänomen seien. Gesucht werden Beispielprojekte für die medienpädagogische Jugend- und Erwachsenenbildung, "die Diskussionsräume eröffnen und für ein wertschätzendes Miteinander sensibilisieren."

Der Wettbewerb werde trotz der noch bestehenden Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen ausgelobt, um digitale Ansätze zu fördern und bereits durchgeführte Medienprojekte zu würdigen. Bewerbungsschluss ist am 15. September 2020.