Straßlach-Dingharting

Radfahrer verunglückt tödlich

11.05.2020, 12:43 Uhr | dpa

Ein 56-jähriger Radler ist südlich von München tödlich verunglückt. Zeugen fanden den Mann in Straßlach-Dingharting (Landkreis München) leblos am Straßenrand liegend und riefen den Rettungsdienst, teilte die Polizei am Montag mit.

Alle Versuche, den Mann zu reanimieren, blieben am Sonntagnachmittag erfolglos. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler kam der Radfahrer von der Straße ab, fiel in einen Graben und prallte dort mit dem Kopf gegen einen Baum. Warum er von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.