Halle (Saale)

Altenpfleger verdienen deutlich weniger als Durchschnitt

11.05.2020, 13:56 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt verdienen Beschäftigte in der Altenpflege im Schnitt deutlich weniger als in anderen Berufen. Wie die Landesarbeitsagentur am Montag mitteilte, betrug das mittlere Bruttoentgelt vollzeitbeschäftigter Altenpflegefachkräfte 2166 Euro im Dezember 2018. Dagegen lag der Verdienst aller Vollzeitbeschäftigten im Schnitt bei 2595 Euro brutto im Monat und damit 429 Euro höher. Auch im Vergleich zu anderen Pflegeberufen kommen Altenpfleger schlechter weg.

So erreichte Ende 2018 das mittlere Bruttoentgelt vollzeitbeschäftigter Fachkräfte in der Krankenpflege 3118 Euro. Das waren 952 Euro brutto mehr als vollzeitbeschäftigte Altenpflegefachkräfte im Schnitt pro Monat bekamen. Im Land waren 2018 den Angaben nach 20 500 Menschen in der Altenpflege beschäftigt, darunter Fachkräfte und Helfer.