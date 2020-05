Kassel

Drei Verdächtige nach Überfall geschnappt

11.05.2020, 18:49 Uhr | dpa

Nach einem Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in Kassel hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Dabei handele es sich unter anderem um einen 18-Jährigen aus Kassel und einen 27-Jährigen aus Baunatal, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Das Duo steht im dringenden Verdacht, mit einer Schusswaffe am 28. April den Markt im Stadtteil Oberzwehren überfallen zu haben. Dabei erbeuteten sie den Angaben zufolge eine größere Summe Bargeld.

Bei den Ermittlungen geriet auch eine Angestellte in den Fokus der Ermittler. Sie wird verdächtigt, mit den beiden Männern gemeinsame Sache gemacht zu haben. Denn das Vorgehen der Täter ließ die Ermittler darauf schließen, dass das Duo über Detailwissen zu internen Abläufen verfügen müsse. Der Verdacht auf Zusammenarbeit habe sich dann erhärtet. Bei Wohnungsdurchsuchungen bei den Tatverdächtigen fand die Polizei eine Schreckschusswaffe und Bargeld. Dabei soll es sich um Teile des Raubguts handeln.