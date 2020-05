Wiesbaden

Drei Leichtverletzte bei Unfall mit Rettungswagen

11.05.2020, 21:39 Uhr | dpa

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Unfallort. Foto: picture alliance / dpa / Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Auto sind in Wiesbaden drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 47 Jahre alter Autofahrer bemerkte am Montag auf einer Kreuzung den Rettungswagen zu spät, der mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs war, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Der Mann wurde mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Der 32 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens und eine 20 Jahre alte Mitfahrerin wurden bei dem Zusammenprall ebenfalls leicht verletzt.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach Angaben der Polizei auf insgesamt 250 000 Euro. Sowohl der Wagen des Unfallverursachers als auch der Rettungswagen waren demnach neu und wurden erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge hatten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden, die Dotzheimer Straße wurde stadtauswärts für rund zwei Stunden gesperrt.