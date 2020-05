Stadland

Gebäude mit Reetdach brennt ab: Drei Verletzte

11.05.2020, 22:40 Uhr | dpa

Bei einem Brand eines reetgedeckten Gebäudes in Stadland (Landkreis Wesermarsch) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Die 64 und 65 Jahre alten Bewohner des Anwesens, auf dem das reetgedeckte Nebengebäude stand, sowie ein 67 Jahre alter Nachbar hatten zunächst versucht, den Brand zu löschen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Gebäude geriet jedoch vollständig in Brand. Die Feuerwehr war mit 110 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache sei noch völlig unklar.