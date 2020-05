Buxtehude

Unfall nach Überholmanöver in Buxtehude: Drei Verletzte

11.05.2020, 22:43 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenprall zweier Autos nach einem Überholmanöver sind im Landkreis Stade drei Menschen verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Frau erlitt bei dem Unfall am Montag schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein 50 Jahre alter Autofahrer überfuhr demnach zwischen Buxtehude und Neu Wulmstorf vor einer Einmündung die Sperrfläche zum Überholen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Der Mann sowie die 20 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos wurden leicht verletzt. Die schwer verletzte Frau saß als Beifahrerin im Wagen der 20-Jährigen.

Das Auto mit den beiden Frauen wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert. Die drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 35 000 Euro, die Bundesstraße 73 musste nach dem Unfall für etwa drei Stunden gesperrt werden.