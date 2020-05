Schönebeck (Elbe)

Kreisgrabenanlage Pömmelte wird ausgebaut

12.05.2020, 01:06 Uhr | dpa

Die rekonstruierte steinzeitliche Kreisgrabenanlage Pömmelte südlich von Magdeburg soll als touristisches Ziel ausgebaut werden. In der Nähe werde ein neues Informationszentrum entstehen, teilten die Staatskanzlei und das Ministerium für Kultur in Magdeburg mit. Die Bundesregierung habe kürzlich erklärt, sie wolle die weitere Entwicklung des Ringheiligtums mit einer halben Million Euro unterstützen.

Details der Pläne wollen heute Kulturstaatssekretär Gunnar Schellenberger, der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer (SPD), und Landesarchäologe Harald Meller bekanntgeben. Die rekonstruierte Anlage steht am Originalplatz wie vor rund 4200 Jahren. Sie war im Juni 2016 eröffnet worden.

Das "Ringheiligtum" - so der touristische Name - hat einen Durchmesser von 115 Metern und ist von einem Palisadenzaun aus 1800 Robinienstämmen umgeben. Farbige Palisadenstämme erinnern mit mythischen Symbolen und reliefartig herausgeschnitzten Totenköpfen an vermutete blutige Rituale. Pömmelte ist Experten zufolge vergleichbar mit dem englischen Stonehenge, nur wurde die Anlage in Holz gebaut.