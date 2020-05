Magdeburg

Kabinett will Öffnungstermine für Gastgewerbe beschließen

12.05.2020, 02:06 Uhr | dpa

Ab wann dürfen Hotels und Restaurants in Sachsen-Anhalt wieder öffnen - und unter welchen Bedingungen? Hier will die Landesregierung am heutigen Dienstag endlich Klarheit schaffen. Als mögliche Daten sind der 18. und 22. Mai im Gespräch. Nach der Kabinettssitzung will Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstagnachmittag auf einer Pressekonferenz das Ergebnis verkünden.

Am vergangenen Freitag hatte Haseloff im Landtag angekündigt, eine Öffnung von Gastronomie und Gastgewerbe schon ab dem 18. Mai zu gestatten, falls Landräte und Oberbürgermeister das nach einer Einzelfallprüfung für vertretbar halten. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) stellte anschließend klar, dass sie dafür weiterhin den 22. Mai favorisiert - unter anderem weil sie eine Öffnung an Himmelfahrt für gefährlich hält.

Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) sprach sich derweil dafür aus, Hotels - zumindest für Einheimische - parallel zu den Restaurants öffnen zu lassen. Unter anderem Halle, Magdeburg und der Salzlandkreis hatten angekündigt, ihre Lokale zum frühstmöglichen Zeitpunkt wieder öffnen zu wollen.