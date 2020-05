Schwerin

Landeseigene Schlösser und Museen öffnen wieder

12.05.2020, 03:26 Uhr | dpa

Das Hinweisschild verweist auf das Staatliche Museum in Schwerin. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die landeseigenen Schlösser und Museen öffnen nach der coronabedingten Schließung vor fast zwei Monaten vom heutigen Dienstag an wieder. Bis zum 24. Mai können sie kostenlos besichtigt werden, wie das zuständige Finanzministerium mitteilte. Betroffen sind das Staatliche Museum Schwerin, das Schlossmuseum in Schwerin sowie die Schlösser Bothmer, Granitz, Hohenzieritz, Ludwigslust und Mirow. Besucher und Mitarbeiter müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Schloss Güstrow bleibt wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen.

In Stralsund öffnet von Dienstag an das Museumshaus wieder, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Damit könnten die Dauerausstellung über hansische Handels- und Wohngeschichte und die Sonderausstellung "140 Jahre Leonhard Tietz in Stralsund" wieder besichtigt werden. Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, dürften sich maximal zehn Personen gleichzeitig im Museumshaus aufhalten. Ein Mund-Nase-Schutz sei verpflichtend.

Die Museen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen seit Montag wieder öffnen. Allerdings brauchen viele Häuser eine gewisse Vorlaufzeit, um dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen.