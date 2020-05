Auto prallt auf A3 gegen Lastwagen: Fahrerin tot

12.05.2020, 05:15 Uhr | dpa

Eine Frau ist bei einem Zusammenstoß ihres Autos mit einem Laster auf der Autobahn 3 bei Altdorf (Landkreis Nürnberger Land) tödlich verletzt worden. Die 22-Jährige habe am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei mit dem Lastwagen auf der rechten Fahrspur kollidiert, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb. Der Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt. Die A3 wurde in Fahrtrichtung Nürnberg für etwa zwei Stunden gesperrt.