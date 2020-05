Wiesbaden

Elf Professuren zu Geschlechterforschung in Hessen

12.05.2020, 05:35 Uhr | dpa

An sieben hessischen Hochschulen und Universitäten gibt es derzeit elf Professuren, die sich explizit und ihrem Titel nach mit dem Thema Geschlechterforschung beschäftigen. Das geht aus der Antwort des Wissenschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage von AfD-Abgeordneten im hessischen Landtag hervor. Die älteste dieser Professuren, die allesamt von Frauen besetzt sind, wurde bereits 1987 an der Frankfurter Goethe-Universität eingerichtet.

Genderforschung sei jedoch ein klassisches Querschnittsthema, erläuterte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) in ihrer Antwort. Deshalb beschäftigten sich quer durch die Fachbereiche und über Disziplinen hinweg Professuren mit Fragestellungen der Genderforschung.

Dorn sieht in der Geschlechterforschung einen unverzichtbaren Teil der wissenschaftlichen Landschaft an den hessischen Hochschulen. Der Hochschulpakt sehe für die Frauen- und Geschlechterforschung Fördermittel in Höhe von knapp 0,5 Millionen Euro vor. Damit wurden in der Vergangenheit Dorn zufolge Projekte zu Themen wie "Gewalt gegen Frauen während der Geburt in geburtshilflichen Einrichtungen" oder "Die Lebenssituation von gewaltbetroffenen Frauen mit und ohne Psychiatrieerfahrung im Frauenhaus" unterstützt.