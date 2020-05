Husum

Riesige Schwärme Ringelgänse im Wattenmeer

12.05.2020, 08:36 Uhr | dpa

Zehntausende Ringelgänse treffen sich zurzeit im Wattenmeer. "Der Vogelzug findet statt, und viele Vögel sind im Anflug oder bereits hier", sagte ein Sprecher der Nationalparkverwaltung. Die entengroßen Vögel fallen auf ihrer langen Reise in die sibirischen Brutgebiete jedes Frühjahr in riesigen Schwärmen zum "Auftanken" im Wattenmeer und auf den Salzwiesen ein. Der Großteil der imposanten Vögel rastet auf den Halligen.

Schleswig-Holsteins Westküste ist den Angaben zufolge für die Tiere als Rastplatz überlebenswichtig. "Um die Strapazen des Fluges sowie der anschließenden Brut und Aufzucht des Nachwuchses zu bewältigen, muss eine Gans mindestens 1,6 Kilo wiegen, wenn sie zwischen Mitte und Ende Mai gen Nordosten aufbricht", erklärte eine Sprecherin: Um 200 Gramm Gewicht zuzulegen, muss sie neun Kilogramm Gras fressen.

Dabei liebt es die Ringelgans süß, wie eine Studie ergab. Beim Fressen sucht der Vogel gezielt nach Pflanzen mit hohem Zuckergehalt. "Sie bevorzugen das süße Andel-Gras und meiden stark salzig schmeckende Pflanzen", sagte Nationalpark-Ranger Martin Kühn.

Ringelgänse sind die nördlichsten aller Gänse: Sie brüten in den arktischen Regionen der Moos-, und Flechten-Tundra am Nordrand Eurasiens. Um den 4000 Kilometer langen Flug, den sie in nur zwei Etappen mit Tempo 90 absolviert zu schaffen und dann das Eierlegen, Brüten und die Aufzucht der Jungen zu überstehen, muss sich die Gans im Wattenmeer ein dickes Fett-Depot anfuttern. "Bis zu einem Fünftel ihres Körpergewichtes können die Fettpolster ausmachen", sagte Rainer Schulz von der Schutzstation Wattenmeer. Denn zunächst fliegen die Ringelgänse rund 26 Stunden lang direkt zum Weißen Meer in Nordrussland. Dort müssen sie für den letzten Streckenabschnitt ins arktische Sibirien noch einmal "Energie tanken".

Wenn die Ringelgänse im arktischen Frühsommer Mitte Juni in ihren Brutgebieten ankommen, ist das Land noch fast vollständig unter Schnee versteckt. Trotzdem beginnen sie sofort mit der Brut, weil der Sommer dort so kurz ist: Schon Ende August beginnt der arktische Winter mit dem ersten Schneefall. Die Küken fressen daher nach dem Schlüpfen fast rund um die Uhr, um schnell zu wachsen, damit sie den langen Rückflug nach Süden ins Winterquartier schaffen.