Radebeul

Sachsens Winzer befürchten Frostschäden nach Eisheiligen

12.05.2020, 13:41 Uhr | dpa

Winzer in Sachsen befürchten nach den kalten Temperaturen in der vergangenen Nacht teils erhebliche Schäden. "So etwas habe ich lange nicht erlebt", sagte der Radebeuler Winzer Friedrich Aust am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Weinberg Goldener Wagen seien die Temperaturen in den frühen Morgenstunden auf fast minus zwei Grad gesunken. Die Junganlagen hat Aust mit Frostschutzkerzen geschützt. Dennoch geht er nach ersten Schätzungen von einem Ertragsverlust von etwa 30 Prozent aus. So seien vielerorts Blätter schon verwelkt. Genaueres lasse sich aber erst nach zwei oder drei Tagen sagen. "Aber es ist einschneidend."

Auch das Staatsweingut Schloss Wackerbarth hat in der Nacht zum Dienstag bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr Weinbergsfeuer und Frostschutzkerzen auf einer Fläche von mehr als 20 Hektar entfacht, um etwa 100 000 Reben vor den Eisheiligen zu schützen.