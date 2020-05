Würzburg

Würzburger Kickers über Geisterspiele: "Kleinere Übel"

12.05.2020, 16:29 Uhr | dpa

Die Würzburger Kickers können den geplanten Neustart der 3. Fußball-Liga ab dem 26. Mai kaum erwarten. "Wir freuen uns, dass es wieder halbwegs zur Normalität geht wie in vielen anderen Branchen auch", sagte der Vorstandsvorsitzende Daniel Sauer am Dienstag. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hatte tags zuvor den Weg für eine Fortsetzung des Spielbetriebs freigemacht, sofern die behördlichen Genehmigungen in der Corona-Krise vorliegen.

Sauer bezeichnete Spiele ohne Zuschauer als "das kleinere Übel. Natürlich wollen wir diese Emotionen im Stadion auch haben, das ist im Moment behördlich aber einfach untersagt für alle Veranstaltungen bis Ende August", erläuterte er. Man versuche, "die Saison mit einem blauen Auge zu überstehen".