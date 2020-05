Magdeburg

Solarien, Piercing- und Tattoostudios dürfen wieder öffnen

12.05.2020, 17:41 Uhr | dpa

Nach Kosmetikern dürfen in Sachsen-Anhalt ab Mittwoch auch wieder Solarien, Sonnenstudios, Piercing- und Tattoostudios öffnen. "Ab 00.00 Uhr kann gestochen werden", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nach einer Kabinettssitzung in Magdeburg. Die Öffnung der Piercing- und Tattoostudios sei ohnehin geplant gewesen, die Solarien seien in Folge eines Gerichtsentscheids von voriger Woche noch mit in die Lockerungen aufgenommen worden, erklärte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD).

Am vergangenen Freitag hatte das Oberverwaltungsgericht Solarien und Sonnenstudios die Öffnung bereits wieder erlaubt, sofern sie die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Der 3. Senat begründete das mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz. So durften Kosmetik-, Fußpflege- und Massagesalons seit Montag voriger Woche wieder öffnen, Solarien zunächst aber nicht. Es lasse sich nicht feststellen, dass das Infektionsrisiko in Solarien höher sei als bei den anderen genannten Dienstleistern, so das Gericht.