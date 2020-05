Dresden

Aktionen von Pflegekräften in Chemnitz und Dresden

12.05.2020, 18:58 Uhr | dpa

Mit verschiedenen Aktionen haben Pflegekräfte in Sachsen am Dienstag anlässlich des Internationales Tag der Pflege auf ihre Situation aufmerksam gemacht. In Chemnitz hängten Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen Banner aus den Fenstern von Heimen, auf denen sie unter anderem beklagten, dass es aus ihrer Sicht kein Vorwärtskommen im Bemühen um bessere Arbeitsbedingungen gebe.

In Dresden versammelten sich Angehörige des Bündnisses für Pflege und mehr Personal im Krankenhaus vor dem Sozialministerium. Sie überreichten Sozialministerin Petra Köpping (SPD) einen Brief, in dem sie ihre Forderungen unter anderem nach angemessener Bezahlung und einem ausreichenden Betreuungsschlüssel darlegten. Nach Darstellung der Sprecherin des Bündnisses, Dorit Hollasky, hörte sich Köpping auch die Redebeiträge von Pflegern an, die über ihre tägliche Praxis berichteten.

"Wir wollen eine bedarfsgerechte, gesetzliche Personalbemessung - Schluss mit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens! Wir brauchen eine öffentliche Gesundheitsversorgung und Pflege für alle und eine Gesellschaft, in der der Mensch zählt und nicht der Profit", fasste Hollasky die Forderungen der Pflegekräfte zusammen.

Solange die Pflegeeinrichtungen erlösorientiert arbeiten müssten und zum großen Teil noch Gewinne für die Eigentümer abwerfen sollten, werde an den Personalkosten gespart, beklagten Redner. Dann könne keine ausreichende, menschenwürdige Versorgung der Menschen stattfinden. Der internationale Tag der Pflege geht auf den Geburtstag der britischen Krankenschwester Florence Nightingale (1820-1910) zurück. Sie gilt als Begründerin der modernen, professionellen Krankenpflege.