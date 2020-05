12.05.2020, 20:09 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Kassel sind am Dienstag vier Menschen schwer verletzt worden. Zwei Autos seien auf der linken Spur zusammengestoßen, die Autobahn habe in nördliche Fahrtrichtung voll gesperrt werden müssen, teilte die Feuerwehr mit. Ein Notarzt wurde per Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Die Verletzten wurden den Angaben zufolge in Krankenhäuser gebracht.