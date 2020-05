Jena

Jenoptik-Vorstand gibt Ausblick auf 2020

13.05.2020, 03:31 Uhr | dpa

Der lange Produktionsstillstand in vielen Autowerken wegen der Corona-Pandemie macht dem Thüringer Technologie-Konzern Jenoptik zu schaffen. Über die Auswirkungen will der Vorstand heute in Jena informieren. Vorgelegt werden die endgültigen Zahlen für das erste Quartal in diesem Geschäftsjahr.

Vorab hatte das im TecDax der Frankfurter Börse notierte Unternehmen bereits mitgeteilt, dass der Umsatz um acht Prozent auf 165 Millionen Euro gesunken sei. Im zweiten Quartal rechnet Jenoptik wegen der Corona-Krise mit weiteren Einbußen bei Umsatz und Ergebnis - insbesondere im Automobilgeschäft und in der Luftfahrtindustrie.