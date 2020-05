Crostau

Brand in Textilfabrik in Kirschau

13.05.2020, 08:29 Uhr | dpa

In einer Textilfabrik in Kirschau (Landkreis Bautzen) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 32 Fahrzeugen im Einsatz, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle sagte. Das Feuer war demnach um 1.35 Uhr gemeldet worden. Die Nachlöscharbeiten wurden gegen 7.30 Uhr beendet. Zur Ursache sowie zum Sachschaden konnte die Polizei am Morgen noch keine Angaben machen. Brandursachenermittler sollen im Laufe des Tages zum Einsatz kommen.

Zuvor hatte der "Mitteldeutsche Rundfunk" berichtet.