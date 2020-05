Dresden

Dresdner Musikhochschule ändert Zulassungsverfahren

13.05.2020, 09:54 Uhr | dpa

Die Dresdner Musikhochschule hat ein geändertes Aufnahmeverfahren für die Zeit der Corona-Pandemie beschlossen. "Wir wollen, dass den jungen Menschen, die planen, in diesem Jahr ein Studium an der Dresdner Hochschule aufzunehmen, durch die Corona- Pandemie keine Nachteile entstehen", erklärte Rektor Axel Köhler am Mittwoch in Dresden. Das sei besonders an Kunsthochschulen kompliziert, weil ein Studium hier nur mit vorheriger Eignungsprüfung erfolgen kann. Wegen der Kontaktbeschränkung und Ansteckungsgefahr vor allem für Sänger und Musiker mit Blasinstrumenten soll ein Großteil der Prüfungen in der ersten Runde digital durchgeführt werden.

"Bewerber, die sich für ein künstlerisches Studium bewerben, können der Hochschule eine Videodatei mit einer künstlerischen Präsentation zusenden. In den Studienfächern Musiktheorie und Komposition wird es darüber hinaus die Möglichkeit einer Onlineprüfung geben", betonte der Rektor. Damit werde man das Verfahren fristgerecht durchführen können, ohne - wie sonst im Bewerbungszeitraum üblich - sehr viele Menschen zur gleichen Zeit in der Hochschule versammeln zu müssen.

Die Hochschule hatte am 20. April unter hohen Sicherheitsauflagen den Betrieb wieder begonnen. Seit 4. Mai gibt es schrittweise auch wieder Einzelunterricht in den musikalischen Hauptfächern.