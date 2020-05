Grimma

IHKs begrüßen Öffnung für Gastgewerbe

13.05.2020, 14:19 Uhr | dpa

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Sachsen haben die Möglichkeit zur Wiedereröffnung von großen Teilen der Gastronomie- und Hotelbetriebe nach der Corona-Zwangspause begrüßt. "Jeder Betrieb muss nun ein Hygienekonzept erarbeiten, in dem dargelegt wird, wie die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter individuell in den einzelnen Betrieben umgesetzt werden und einen Hygienebeauftragten benennen", sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, Hans-Joachim Wunderlich, am Mittwoch.

Am Dienstag hatte die Landesregierung die Auflagen für eine Wiedereröffnung bekanntgegeben. Diese waren zuvor vom Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Sachsen und der Landesarbeitsgemeinschaft der Sächsischen IHK mit dem Kabinett beraten worden. Unter anderem müssen Tische 1,5 Meter voneinander entfernt sein und ein strenger Hygieneplan befolgt werden.

Im Hotel Kloster Nimbschen in Grimma haben derweil die Arbeiten für die Wiedereröffnung begonnen. Von Freitag an sollen Gäste zunächst nur in einem Restaurant bewirtet und im Hotel empfangen werden. Die Hygienevorschriften und die Abstandsregeln hält das Betreiber-Ehepaar Patrick und Antonia Fischer für umsetzbar.

"Schön ist es immer noch nicht, aber wir können uns damit anfreunden", sagte Patrick Fischer im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Man wolle die anderen Bereiche nach und nach öffnen und hoffe auf weitere Lockerungen nach dem 5. Juni, insbesondere der Abschaffung der Maskenpflicht fürs Personal.