Schönbeck

Feuer verhindert Frostschäden in Weingut

13.05.2020, 14:59 Uhr | dpa

Im größten Weingut Mecklenburg-Vorpommerns in Rattey (Mecklenburgische Seenplatte) schützen Winzer derzeit mit offenem Feuer die Weinreben. Sie sollen gegen die Fröste der letzten Nächte bis minus vier Grad helfen, die den "Eisheiligen" zugerechnet werden, wie der Leiter des Weingutes Schloss Rattey, Stefan Schmidt, am Mittwoch mitteilte. Die neuen Eigentümer von Gut und Schloss - die Inselmühle Usedom GmbH (Rostock) - hätten rechtzeitig eine große Menge an Frostschutzkerzen beschafft.

Diese spielzeugeimergroßen Kerzen würden gegen Mitternacht entzündet, brennen bis zu acht Stunden und erwärmen die Luft um die empfindlichen Rebpflanzen um einige Grad, so dass Frostschäden wie in Vorjahren vermieden werden. Auch für die nächsten Nächte seien Frosttemperaturen angesagt. So könne erst nach dem Verschwinden der "kalten Sophie" am Wochenende eine Bilanz des Feuereinsatzes für die Reben des knapp fünf Hektar großen Weingutes gezogen werden.