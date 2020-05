Kaiserslautern

Mann stürzt von Leiter: Wird erst einen Tag später befreit

13.05.2020, 15:18 Uhr | dpa

Ein 66 Jahre alter Mann ist in seiner Wohnung in Kaiserslautern von einer Leiter gestürzt und konnte erst einen Tag später aus seiner misslichen Lage befreit werden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann am Montagabend in seiner Wohnung Gardinen aufgehängt. Dabei stürzte er von der Leiter, konnte sich aber selbst nicht mehr helfen. Erst am Dienstagabend sah eine Zeugin vom Nachbarhaus aus den Mann bäuchlings in seiner Küche liegen und alarmierte die Rettungskräfte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.