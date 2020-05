Rostock

Vier neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

13.05.2020, 16:41 Uhr | dpa

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hat vier weitere nachgewiesene Fälle von Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Damit habe sich die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 739 erhöht, teilte das Lagus am Mittwoch (16.00 Uhr) mit. 677 von ihnen gelten als genesen. Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. In Krankenhäusern mussten 105 Personen behandelt werden, 17 davon auf einer Intensivstation.

Konstant blieb auch die Infektionsrate von 45 pro 100 000 Einwohnern, die bundesweit niedrigste. Der deutsche Schnitt liegt bei 206, Bayern als das am schwersten betroffenen Bundesland weist eine Rate von 342 Infizierten pro 100 000 Einwohner auf. In den Laboren in MV, die auch alle Corona-Tests aus den Abstrichzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städte auswerten, wurden bislang mehr als 40 300 Corona-Tests analysiert.